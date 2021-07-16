Ağdayı daha acısız hale getirmenin yolları

Ağda seansları bazı kişiler için oldukça kolayken, bazıları için tam bir kabus olabilir. Ağdayı acısız ve sorunsuz hale getirmek o kadar da zor değil... İster kendi ağdanızı kendiniz yapıyor olun, isterseniz kuaföre giderek yaptırın, acısız bir ağda için durumu düzeltebilecek bazı yollar var

Doğru uzmana gidin

Ağda için bir uzmana gidiyorsanız ve yine de canınız dayanılmaz şekilde acıyorsa muhtemelen ağdacınız bu anlamda biraz suçlu! Bazı kişilerin eli daha ağırdır, bunu kabul etmek gerekir. Doğru uzman her zaman doğru ağda tekniklerini bilir, eli hızlı ve ağrısız olan ağdacıyı bulun.

Ara tıraştan kaçının

Ağdadan nefret ediyor ve hala düzenli olarak yaptırıyorsanız, aradaki tıraş seanslarını atlamanız gerekir. Vücut kıllarınızı traş ettiyseniz ve bir sonraki kıl çıktıktan sonra ağda yaptırmayı düşünüyorsanız, ekstra acıya hazırlıklı olmalısınız. Tıraş sonrası kıllar daha kalın ve daha sert olduğu için daha fazla acı verecektir. Düzenli ağdaya gidiyorsanız, ara dönemlerde kıllarınızı tıraş etmekten kaçının

Ağda öncesi kendinizi fırçalayın

Ağda seansından önce yapabileceğiniz bir şey, önceden kendinizi fırçalamaktır. Bunun için at kılı vücut fırçalarını deneyebilir ya da kese yardımıyla banyoda bu işi çözebilirsiniz.. Bu, kıl köklerinin etrafındaki ölü deriden kurtulmaya yardımcı olacaktır. Eksfoliye etmek, sonunda size daha pürüzsüz bir ağda seansı verecek olan, çarpmaları ve batık tüyleri önlemeye yardımcı olacaktır.

Yeni bir ağda markası deneyin

Şimdi, eski tip ağdadan nispeten daha az ağrılı olan çok sayıda ağda var. Sütte yağda çözünür balmumu, çikolatalı balmumu veya yeni sert fasulye balmumunu deneyin. Bu ağdalar daha kremsidir ve hatta ince tüylerin sorunsuz bir şekilde alınmasına yardımcı olur.

Menstürasyon dönemlerinize denk getirmeyin

Ağrı eşiğinizin adetinizden sadece birkaç gün sonra daha yüksek olduğunu biliyor musunuz? Adetinizden hemen önce ya da adet döneminde ağda yaptırmanız acıyı arttıracaktır. Adetinizden bir kaç gün sonra ağda yaptırmak acı hissinizi azaltır.