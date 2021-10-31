Age of Empires 4 çıkar çıkmaz kendi rekorunu kırdı

28 Ekim'de piyasaya sürülen Age of Empires 4, Steam'de harika bir başlangıç ​​yaptı. Oyuncular tarafından olumlu eleştiriler alan oyun, rekor sayılara imza attı.

SteamDB'ye göre Age of Empires 4, Steam'de 54.239 kişilik eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak, Age of Empires 2: Definitive Edition'ın 38.725 rekor oyuncu sayısını aştı.

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment ve World's Edge'in üstlendiği oyun, Türkçe dil desteğiyle 299 TL'lik başlangıç fiyatıyla erişime açıldı.