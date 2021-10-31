Bilim & Teknoloji Age of Empires 4 çıkar çıkmaz kendi rekorunu kırdı

Age of Empires 4 çıkar çıkmaz kendi rekorunu kırdı

Bilim & Teknoloji

Age of Empires 4 çıkar çıkmaz kendi rekorunu kırdı

Age of Empires IV, Steam'de çıkış yapmasının ardından en çok satanlar listesinde yerini aldı. Efsane strateji oyunu, Steam'de en çok oynanan 12. oyun olmayı başardı.

31 Ekim 2021, Pazar 09:56 Son Güncelleme:
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28 Ekim'de piyasaya sürülen Age of Empires 4, Steam'de harika bir başlangıç ​​yaptı. Oyuncular tarafından olumlu eleştiriler alan oyun, rekor sayılara imza attı.

SteamDB'ye göre Age of Empires 4, Steam'de 54.239 kişilik eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak, Age of Empires 2: Definitive Edition'ın 38.725 rekor oyuncu sayısını aştı.

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment ve World's Edge'in üstlendiği oyun, Türkçe dil desteğiyle 299 TL'lik başlangıç fiyatıyla erişime açıldı.

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