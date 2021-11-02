Agflasyon nedir? Agflasyon neden yükselir?

Ekonomi gündeminde önemli yer kaplayan agflasyon aslında sadece ekonomi ile bağlantılı olmakla kalmayıp, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, gıda güvenliğini tehlikeye sokabilir ve toplumsal huzursuzluğa neden olabilir. İşte, agflasyon hakkında merak edilenler…

AGFLASYON NEDİR?

Agflasyon, gıda ve endüstriyel tarım ürünleri fiyatlarındaki yüksek düzeyde bir artışı tanımlamak için ilk olarak 2007 yılında Merrill Lynch ve 2008 başlarında Goldman Sachs tarafından kullanıldı.

Agflasyon, tarım (agro) ve enflasyon kelimelerinin birleşimiyle türetilen bir kelimedir ve agflasyon, bir ekonomideki gıda fiyatlarının diğer mal ve hizmetlerin fiyatlarından daha fazla artması durumunda ortaya çıkar.

Agflasyonun yükselmesi, insanların gelirinin önemli bir bölümünü gıdaya harcadığı az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, agflasyonun gıda güvenliğini tehlikeye sokabilir ve toplumsal huzursuzluğa neden olabilir.

AGFLASYON NEDEN YÜKSELİR?

Agflasyon, talebin arzı giderek aşması ve gıda fiyatlarının "şişirilmiş" seviyelere yükseltmesi nedeniyle oluşur.

Enflasyonun başka bir biçimi olan maliyet enflasyonu, fiyatları artıran arz kıtlığından kaynaklanır. Agflasyon bu tür enflasyona bir örnektir. Tarım ürünlerinin maliyetleri arttıkça, kimi zaman kötü hava koşulları nedeniyle hasadı etkileyen mahsul kıtlığı nedeniyle, gıda fiyatları artar.

Zaman zaman, soya fasulyesi, şeker ve mısır gibi belirli tarımsal ürünlere olan talep, bu ürünleri kullanan işlemler ve teknolojiler, otomobiller ve kamyonlar için alternatif yakıtlar (yani biyoyakıtlar) üretmek için giderek daha fazla uygulandığından daha da hızlı arttı.

Gıda ürünleri alternatif yakıt üretmek için kullanılmasa bile, tüketicilerin gıda satın alma alışkanlıklarını değiştirme eğilimi nedeniyle fiyatları enflasyona maruz kalabilir. Sonuç olarak, bu talep ikame etkisi tüm gıda fiyatlarını etkileyebilir.