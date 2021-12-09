AGİ, 2022 yılında da asgari ücret görüşmelerinin ana gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Sendikalar, Asgari Geçim İndirimi üzerindeki vergi yükünü hafifletmek amacıyla işveren ve hükümet tarafı ile görüşmelerine devam ediyor. 2021 yılında bekar bir çalışan 268,31 TL, evli olup eşi çalışmayan bir işçi ise 321,98 TL AGİ alıyordu. Şimdi gözler AGİ’nin 2022’de ne kadar olacağına çevrildi…

AGİ 2022’DE NE KADAR OLACAK?

AGİ’nin 2022’de ne kadar olacağına ilişkin net bir rakam belirtmek, asgari ücret görüşmeleri tamamlamadan önce mümkün değil. Ancak, 9 Aralık Perşembe günü üçüncüsü gerçekleştirilen asgari ücret görüşmelerinde AGİ’nin de önemli bir gündem maddesi olduğu biliniyor.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Türk-İş ev sahipliğinde 2.5 saat süren asgari ücretin ikinci toplantısında 2022 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesine yönelik formül arayışı oldu.

İşçi tarafı, 20 milyona yakın çalışanı ilgilendiren AGİ'deki vergi kaybının önlenmesini istedi. Yapılan hesaplamaya göre evli eşi çalışmayan üç çocukluda bu tutar 152 TL’yi buluyor.

Türk-İş mevcut uygulama ile ailenin korunmadığı, evli, eşi çalışmayan, çocuklu bir işçinin asgari ücretinin yılbaşında aldığı net ücretine değil, bekâr işçinin aldığı net asgari ücret tutarına yükseldiğine dikkat çekiyor. Buna göre, bekâr çalışan 268 TL AGİ alırken, evli, eşi çalışmayanda 53,67 TL, evli, çalışmayan 1 çocukluda 93,91 TL, evli eşi çalışmayan iki çocukluda 134,16 TL, evli eşi çalışmayan üç çocukluda 152 TL vergi kaybı oluşuyor.

FORMÜL UYGULANABİLİRSE YÜZDE 30 ARTIŞA GÖRE AGİ 348 TL OLACAK

Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl

Bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 TL’den 348.80 TL’ye

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 TL’den 419 TL’ye,

Evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 TL’den 471 TL’ye çıkacak.

Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 TL’den 523 TL’ye,

Evli eşi çalışmayan, üç çocukta 456 TL’den 592 TL’ye,

Evli eşi çalışmayan, dört ve beş çocukta 456 TL’den 593 TL’ye, yükselecek.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIYOR?

Kısaca AGİ olarak anılan asgari geçim indirimi, işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir.

AGİ, kişinin evli olup olmadığına, eşinin çalışıp çalışmadığına ve çocuk sayısına göre hesaplanır.

ÖRNEK AGİ FORMU