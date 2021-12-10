Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar evli fark etmeksizin tüm çalışanlara veriliyor ve AGİ miktarı asgari ücretle birlikte belirleniyor. 2021 yılında bekar bir çalışan 268 TL Asgari Geçim İndirimi alırken, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz bir çalışan 322 TL alıyor. İşte, 2022 yılı için AGİ beklentisi ve merak edilen diğer ayrıntılar…

AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?

Asgari geçim indirimi, ücret olmadığı gibi ücretin eki de değildir. Asgari geçim indirimi, bireyin ya da ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Bu nedenle, asgari geçim indirimi, net ücrete ya da brüt ücrete ilave edilemez

2022'DE BEKAR, EVLİ VE ÇOCUKLU BİREYLER NE KADAR AGİ ALACAK?

2022 Asgari ücret görüşmeleri ise 1, 7 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. İşçi ve işveren tarafları karşılıklı olarak tekliflerini sunarken, henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Ancak yıl sonu enflasyon beklenti tahminlerine göre asgari ücret zammının 2022’de yüzde 30’u bulması bekleniyor. Asgari ücrette yüzde 30 artış formülü gerçekleşirse de AGİ’de aşağıdaki tablo oluşacak;