Asgari Geçim İndirimi (AGİ), çalışanın evli ya da bekar olduğuna, eşinin çalışıp çalışmadığına ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Bu yıl en düşük AGİ ücreti bekar bir çalışana 268,31 TL iken en yüksek AGİ’yi 456,13 TL evli ve 5 çocuklu çalışan alıyor. Peki, AGİ 2022’de ne kadar olacak? Bekar, evli, eşi çalışmayan ve 1,2,3,4 çocuklu 2022’de ne kadar AGİ alacak? İşte konuya ilişkin detaylar….

AGİ BELLİ OLDU MU?

AGİ’nin 2022’de ne kadar olacağı asgari ücrete yapılan zam ile belli olacak. Asgari ücret için ise 1 Aralık tarihinde başlayan toplantılar, 7 ve 9 Aralık tarihlerinde olmak üzere 3 defa yapıldı. 4’üncü ve son toplantının ise bu hafta içinde yapılması bekleniyor. Bununla birlikte uzmanlar asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam yapılması durumunda en düşük AGİ’nin de 348 TL olacağı yönünde tahminde bulunuyor.

2022’DE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret görüşmelerinin sonunda yapılacak zam oranı yüzde 30 olursa çalışanları alacağı AGİ şu şekilde olacak…

Bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 TL’den 348.80 TL’ye

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 TL’den 419 TL’ye,

Evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 TL’den 471 TL’ye çıkacak.

Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 TL’den 523 TL’ye,

Evli eşi çalışmayan, üç çocukta 456 TL’den 592 TL’ye,

Evli eşi çalışmayan, dört ve beş çocukta 456 TL’den 593 TL’ye, yükselecek.

YILLARA GÖRE AGİ TABLOSU







