AGİ ücret tutarı çalışanın medeni haline, çocuk sayısına ve eşinin çalışıp çalışmadığına göre değişiklik gösteriyor. Asgari ücret zammının açıklanmasıyla 2022 asgari geçim indirimi tutarı da belli oldu. Buna göre, bekar bir çalışan önümüzdeki yıl 403,9 TL AGİ ödeneği alacak. Ancak son dönemlerde sıklıkla dile getirilen asgari ücret üzerinden alınan vergilerin de kaldırılması nedeniyle ‘AGİ kalktı mı?’ araştırmaları da yoğunluk kazandı…

2022 BEKAR, EVLİ, ÇOCUKLU ÇALIŞANLAR AGİ TABLOSU

Medeni Durum Aylık (TL) 2020 2021 YENİ

Bekâr 220,73 268,31 403,9

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 264,87 321,98 484,7

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 297,98 362,22 545,3

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 331,09 402,47 605,9

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 375,23 456,13 686,7

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 375,23 456,13 686,7

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 375,23 456,13 686,7

Evli eşi çalışan ve çocuksuz 220,73 268,31 403,9

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 253,83 308,56 464,5

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 286,94 348,81 525,1

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 331,09 402,47 605,9

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 353,16 429,3 646,3

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 375,23 456,13 686,7

AGİ KALKTI MI?

AGİ, asgari ücret tutarındaki kazançlardan kesilen verginin bir kısmının iadesi anlamına geliyor. AGİ yoluyla bekar çalışanlara, kesilen verginin yüzde 50’si, eşi çalışmayan ve üç çocuklu çalışanlara ise yüzde 100’ü iade ediliyordu. Artık asgari ücrete kadar olan kazançlardan Gelir Vergisi kesilmeyeceği için AGİ uygulaması da yeni yıldan itibaren sona ermiş olacak. Vergi muafiyeti sağlayacak söz konusu değişiklikler için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİNİN KALKMASININ YARARI NE?

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla asgari ücretlilerden gelecek yıl alınması gereken 320 liralık Gelir Vergisi ve Damga Vergisi’nden vazgeçilmiş oldu. Bir başka deyişle işçi ve memur dahil bordrolu çalışan herkes asgari ücrete kadar olan kazançtan kalkan vergiden yararlanacak. Gelecek yıl tüm çalışanların 5 bin 4 liraya kadar olan brüt kazançları vergi dışı bırakılacak. Bu sayede bekar işçi ve memurun eline yaklaşık 320 lira fazla para geçecek.

AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?

Asgari geçim indirimi, ücret olmadığı gibi ücretin eki de değildir. Asgari geçim indirimi, bireyin ya da ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Bu nedenle, asgari geçim indirimi, net ücrete ya da brüt ücrete ilave edilemez







