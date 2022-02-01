Ocak ayı maaşları 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle alacak olan milyonlarca çalışan “AGİ kaldırıldı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, asgari ücretin üstünde alanlar AGİ alacak mı, tüm çalışanlar için 2022 AGİ kalktı mı?

AGİ ASGARİ ÜCRETTEN KALKMIŞTI

2022'de AGİ ödenecek mi?

Asgari geçim indirimi ile ilgili 2022 yılında önemli bir gelişme yaşandı. Asgari ücretten vergi alınmayacağının açıklanmasıyla birlikte AGİ’nin durumunun ne olacağı merak konusu oldu. İlk etapta AGİ’nin asgari ücretten kalktığı ve bu ücretin üzerinde alanlar için AGİ’nin devam edeceği iddia edilmişti. Ancak beraberinde yaşanan gelişmeler ve Resmi Gazete’de yayınlanan karar sonrasında farklı bir tablo ortaya çıktı. İşte 2022 yılında AGİ’nin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin detaylı bilgiler…

ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE OLANLAR AGİ ALACAK MI?

AGİ kalktı mı 2022?

Bilindiği gibi maaş ne olursa olsun daha önce AGİ miktarları asgari ücret üzerinden hesaplanıyordu. Yani tüm çalışanlar ücretleri yüksek de olsa asgari ücretteki verginin iadesini alıyorlardı.

Şimdi memurlar dahil tüm çalışanların ücretlerindeki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna oldu. Dolayısıyla AGİ de ortadan kalktı. Bu yüzden yüksek ücret alanlar da AGİ alamayacak. Ancak iade dışındaki vergiden kaynaklı artıştan yararlanabilecek.

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