AGİ ne kadar 2021? Zamlı asgari geçim indirimi tablosu

AGİ yardımı çalışanların maaşlarına otomatik olarak ekleniyor ancak çıplak maaşını öğrenmek isteyenler, sık sık AGİ’nin ne kadar olduğu yönünde araştırma yapıyor. Her yıl asgari ücrete yapılan zam ile birlikte, asgari geçim indirimi de zamlı olarak çalışanlara ödeniyor. İşte 2021 asgari geçim indirimi tablosu…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2021?

Sene başında, sendikalar ve hükümet tarafından yürütülen görüşmeler sonucunda

Bekar ve çocuksuz işçi için asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş,

Evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş,

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş,

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve

Evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu.

AGİ NE KADAR 2021?