AGİ ne kadar oldu? İşte 2022 asgari ücret zammı sonrası AGİ tutarları…
Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca kişi AGİ tutarlarını merak etmeye başladı. Asgari ücret 2022 yılı için 4250 TL oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni asgari ücreti açıklamasının ardından 2022 AGİ miktarı da merak konusu oldu. Peki 2022 AGİ ne kadar oldu? İşte AGİ zammı miktarı...
16 Aralık 2021, Perşembe 16:08 Son Güncelleme:
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Asgari ücret zammı vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşların gözü bugün açıklanması beklenen Asgari Ücret zam oranının ardından AGİ rakamlarına çevrildi. İşte 2022 AGİ miktarı...
2022 AGİ NE KADAR OLDU?
AGİ ücretleri bireylerin medeni durumu, çocuk sayısına farklı tutarlarda ödenmekte. Asgari ücrete yapılacak zam sonrası 2022 AGİ miktarları da belli oldu.
Medeni Durum Aylık (TL)
2020 2021 YENİ
Bekâr 220,73 268,31 403,9
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 264,87 321,98 484,7
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 297,98 362,22 545,3
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 331,09 402,47 605,9
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 375,23 456,13 686,7
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 375,23 456,13 686,7
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 375,23 456,13 686,7
Evli eşi çalışan ve çocuksuz 220,73 268,31 403,9
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 253,83 308,56 464,5
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 286,94 348,81 525,1
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 331,09 402,47 605,9
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 353,16 429,3 646,3
Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 375,23 456,13 686,7