Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla toplantısından önce işçi ve işveren heyetleriyle makamında bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlarca işçinin beklediği 2020 asgari ücret rakamını açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, yeni yılda asgari ücret brüt 2.943 lira net 2.324,70 lira olacak. Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler AGİ'ye çevrildi.

1- AGİ'nin anlamı nedir?

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

2- AGİ'yi işveren mi verir?

AGİ'nin tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.









AGİ mevcut yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.









4- AGİ asgari ücretin içinde mi?

Asgari ücret tutarına bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin AGİ tutarı eklidir. Fakat işçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.

Özetle en düşük AGİ miktarı asgari ücrete dahilken bunun üzerinde AGİ alması gereken işçinin alacağı asgari ücret de aradaki fark kadar artacaktır.

5- 2020 AGİ ne kadar olacak?

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL

Evli, eşi çalışan 220.68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL

6- AGİ dahil asgari ücret ne kadar?

Bekar: 2.324,71 TL

Evli eşi çalışmayan: 2.368,85 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 2.401,96 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 2.435,07 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 2.479,21 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 2.479,21 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 2.479,21 TL

Evli eşi çalışan: 2.324,71 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 2.357,81 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 2.390,92 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 2.435,07 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 2.457,14 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 2.479,21 TL









7- 2019 yılında AGİ ne kadardı?

2019 yılında bekar için AGİ 191.85 TL olarak belirlenmişti.

8- 2019 AGİ tablosu

Bekar 191.85 TL

Evli, eşi çalışmayan 230.22 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 259.00 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 287.78 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 326.15 TL

Evli, eşi çalışan 191.85 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 220.63 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 249.41 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 287.78 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 306.96 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 326.15 TL

Bu haberi de okudular Türk- İş aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Bu haberi de okudular 2020 yılı işsizlik maaşı belli oldu

Bu haberi de okudular 2010 yılından bu yana asgari ücret

Bu haberi de okudular Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu



