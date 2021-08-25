2000 yılında vizyona giren ve aşk ve komedinin kol kola yer aldığı Ağır Romantik filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyicinin karşısına çıkıyor. Peki, Ağır Romantik filmi nerede çekildi? Ağır Romantik filminin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte film hakkında merak edilen detaylar…

AĞIR ROMANTİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ağır Romantik filmi İstanbul'un pek çok farklı bölgesinde çekildi. Bununla birlikte, filmin çekimleri çoğunlukla Avrupa Yakası'nda yer alan Beşiktaş Şişli ve Sarıyer ilçelerinin yanı sıra, Nişantaşı semtinde gerçekleştirildi.

AĞIR ROMANTİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Profesör bir babanın ve heykeltıraş bir annenin kızı olan Aslı Egeli konservatuvarda okumaktadır.

Aslı bir gün, Beyoğlu'nda gezerken saldırıya uğrar ve çantası çalınır. Aslı panik ve korku içerisindeyken devreye Kerem girer ve genç kadının çantasını bulmasında yardımcı olur.

Bu tesadüfi karşılaşmanın ardından Aslı ve Kerem'in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. Başlangıçta Kerem, Aslı'nın alışkın olmadığı bir dünyadan gelse bile kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtır.

Ancak Kerem'in babası, İstanbul'un en büyük hırsızlık çetesinin reisidir. Aslı'nın dayısı ise, bu korsan çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal'dır.

AĞIR ROMANTİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?