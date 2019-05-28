Ağır yaralı ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı. Ağır yaralı olan kadın ambulans helikopterle araştırma hastanesine sevk edildi
Kaza, Gemerek ilçesi Beştepeler köyü yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Resul Gedik (26) yönetimindeki otomobil Kayseri–Sivas istikametine seyir halindeyken Beştepeler köyü yakınlarında yoldan çıkarak takla attı.
AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonrası araç sürücüsü Resul Gedik hafif yaralanırken araçta bulunan Büşra Gedik (24) ağır şekilde yaralandı. Yaralı Gemerek Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
SİVAS (İHA)