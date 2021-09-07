Ağırlaştırılmış müebbet hapis özellikle medyada yer alan haberler nedeniyle birçok kişi tarafından merak ediliyor. Suçlu bulunan kişinin cezasının nasıl infaz edileceği veya hangi suçlara müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet cezası verileceği ülkeden ülkeye ve kanunlara göre farklılık gösteriyor…

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET NEDİR?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası mahkemece suçlu bulunmuş kişinin yaşamı boyunca süren ancak Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile buna dair tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilen hapis cezası türüdür.

Ağırlaştırılmış müebbet ömür boyu sürer fakat iyi hal indirimi uygulanırsa bu ceza 30 yılda bitebilir. Ancak kimi suçlarda hükümlüye 2 kere ağırlaştırılmış müebbet alabilir, bu durumlarda cezasının bitmesi için en az 60 yıl geçmesi gerekir.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KİMLERE VERİLİR?

Kasten öldürme suçunun;

Tasarlayarak,

Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,

Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,

Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,

Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,

Gebe olduğu bilinen kadına karşı,

Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,

Töre saikiyle,

Kan gütme saikiyle, işlenmesi halinde, kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE MÜEBBET ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise hükümlünün hayatı boyunca devam eder ve ayrıca kanun ve Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.

Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri sebeplerin varlığı durumunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmi beş yıl hapis cezası verilebilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.

Takdiri indirim nedeni olarak, sosyal ilişkileri, failin geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.