Ağırlık sporları ve kıyafet seçiminin hemoroide etkisi

Halk arasında basur ya da mayasıl gibi çeşitli ifadelerle adlandırılan hemoroid hastalığı bağırsağın son kısmında yer alan hemoroid yastıkçıklarının zarar görmesi, travmaya uğramasına bağlı şişmesi büyümesi ve buna bağlı kanamaya elverişli hale gelmesidir. Hemoroidi tetikleyen unsurlar arasında sürekli kabızlık veya ishal, aşırı ıkınma, yanlış tuvalet alışkanlıkları veya hamilelik gibi unsurlar yer alır.

Hemoroidal hastalık oluşum sürecinde, dışkılama sırasında ağrı ya da yanma hissi, makattan koyu olmayan kırmızı renkli kanama, makatta şişlik, akıntı veya ıslaklık hissi, kaşıntı, dışkılamada düzensizlik gibi belirtiler gösterir.

Hemoroidi tetikleyen unsurlar

Hemoroid hastalığını ciddi şekilde etkileyen iki unsur vardır; bunlardan biri güç gerektiren sporlar, bir diğeri ise kıyafet seçimi. Ülkemizde genellikle erkeklerin tercih ettiği fitness veya halter gibi aşırı güç gerektiren sporlar uzun süre yapıldığı zaman hemoroid hastalığını tetiklemektedir. Kıyafet seçimini ele aldığımızda ise özellikle kadınlar tarafından tercih edilen daha ince ve gözükmek için kullanılan korseler, dar kıyafetler, bele sıkı sıkı takılan kemerler karın içinde basınç oluşturduğu için hemoroid yastıklarına dışa doğru kuvvet uygulayarak yine hemoroid hastalığını tetiklemektedir.

Spor yaparken sınırları çok zorlarsak vücudumuza çok yüklenirsek sporu sağlığa zararlı hale dönüştürebiliriz, aynı şekilde kıyafet seçimimizle güzel gözükelim derken bir takım sağlık sorunlarını tetikleyebiliriz. Unutmayın ki estetik sağlıktan sonra gelir.

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