İngilizce’de Organisation for Security and Co-operation in Europe, (OSCE) Türkçe’de ise Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT), insani, siyasi-askeri ve ekonomi-çevre gibi önemli konular üzerinde çalışmaktadır. AGİT üyesi ülkeler de imzalanan anlaşmalar ile organizasyonun kuruluş amacına yönelik hareket etme yükümlülüğüne sahiptir. İşte AGİT hakkında bilinmesi gerekenler…

AGİT NEDİR?

"Avrupa Güvenlik ve İş birliği Konferansı" (AGİK) adı altında 1970'li yılların başında soğuk savaş koşullarındaki Avrupa'nın bölünmüşlüğüne son verilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve katılan devletler arasında bu amaca yönelik iş birliğinin geliştirilmesi düşüncesiyle kurulmuş bir uluslararası organizasyondur.

AGİT, güvenliğin üç boyutunda (siyasi-askeri, ekonomi-çevre ve insani) ilke, norm ve standartlar geliştirmekte, yükümlülüklerin uygulanma durumlarını izlemekte, esnek müzakere ve siyasi diyalog forumu teşkil etmekte, ayrıca katılımcı Devletlerin demokratikleşme, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı alanlarındaki çabalarına destek ve yardım işlevi görmektedir.

AGİT ÜYELERİ KİMLER?

Dünya genelinde AGİT’e üye 57 ülke bulunmakla birlikte, Akdenizli ve Asyalı İş Birliği Ortağı ülkeler de bulunmaktadır. İşte bu ülkelerin listesi

ABD

İngiltere

Monako

Almanya

İrlanda

Norveç

Andorra

İspanya

Özbekistan

Arnavutluk

İsveç

Polonya

Avusturya

İsviçre

Portekiz

Azerbaycan

İtalya

Romanya

Belarus

İzlanda

Rusya

Belçika

Kanada

San Marino

Bosna-Hersek

Karadağ

Sırbistan

Bulgaristan

Kazakistan

Slovakya

Çek Cumhuriyeti

Kırgızistan

Slovenya

Danimarka

Letonya

Tacikistan

Ermenistan

Lihtenştayn

Türkiye

Estonya

Litvanya

Türkmenistan

Finlandiya

Lüksemburg

Ukrayna

Fransa

Macaristan

Vatikan

GKRY

Makedonya

Yunanistan

Gürcistan

Malta

Hırvatistan

Moğolistan

Hollanda

Moldova

AKDENİZLİ İŞ BİRLİĞİ ORTAKLARI

Cezayir

Fas

İsrail

Mısır

Tunus

Ürdün

ASYALI İŞ BİRLİĞİ ORTAKLARI

Afganistan

G.Kore

Japonya

Tayland

Avustralya

TÜRKİYE, AVRUPA GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI (AGİT) ÜYESİ Mİ?

Türkiye AGİT’in kurucu üyelerindendir ve 1999 yılında AGİT Zirvesi’ne ev sahipliği yapmıştır. 18-19 Kasım 1999’da İstanbul’da yapılan Zirve’de kabul edilen belgeler örgüt müktesebatına önemli katkı sağlamıştır. Zirve’de imzalanan Avrupa Güvenlik Şartı (İstanbul Şartı), 21. yüzyılda AGİT bölgesinin güvenlik, barış ve istikrarının güvence altına alınabilmesi için gerekli ilke ve yöntemleri belirlemiştir.