AGİT nedir, üyeleri kimler? Türkiye, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) üyesi mi?
AGİT kısa adıyla bilinen Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı dünya çapında 57 ülkenin katılımıyla bir araya gelen bir uluslararası organizasyondur. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimle gündeme gelen Minsk Anlaşması’na AGİT üyelerinin de imza attığı biliniyor. Peki, AGİT nedir, üyeleri kimler? Türkiye, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) üyesi mi? İşte yanıtı…
22 Şubat 2022, Salı 10:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İngilizce’de Organisation for Security and Co-operation in Europe, (OSCE) Türkçe’de ise Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT), insani, siyasi-askeri ve ekonomi-çevre gibi önemli konular üzerinde çalışmaktadır. AGİT üyesi ülkeler de imzalanan anlaşmalar ile organizasyonun kuruluş amacına yönelik hareket etme yükümlülüğüne sahiptir. İşte AGİT hakkında bilinmesi gerekenler…
AGİT NEDİR?
"Avrupa Güvenlik ve İş birliği Konferansı" (AGİK) adı altında 1970'li yılların başında soğuk savaş koşullarındaki Avrupa'nın bölünmüşlüğüne son verilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve katılan devletler arasında bu amaca yönelik iş birliğinin geliştirilmesi düşüncesiyle kurulmuş bir uluslararası organizasyondur.
AGİT, güvenliğin üç boyutunda (siyasi-askeri, ekonomi-çevre ve insani) ilke, norm ve standartlar geliştirmekte, yükümlülüklerin uygulanma durumlarını izlemekte, esnek müzakere ve siyasi diyalog forumu teşkil etmekte, ayrıca katılımcı Devletlerin demokratikleşme, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı alanlarındaki çabalarına destek ve yardım işlevi görmektedir.
AGİT ÜYELERİ KİMLER?
Dünya genelinde AGİT’e üye 57 ülke bulunmakla birlikte, Akdenizli ve Asyalı İş Birliği Ortağı ülkeler de bulunmaktadır. İşte bu ülkelerin listesi
- ABD
- İngiltere
- Monako
- Almanya
- İrlanda
- Norveç
- Andorra
- İspanya
- Özbekistan
- Arnavutluk
- İsveç
- Polonya
- Avusturya
- İsviçre
- Portekiz
- Azerbaycan
- İtalya
- Romanya
- Belarus
- İzlanda
- Rusya
- Belçika
- Kanada
- San Marino
- Bosna-Hersek
- Karadağ
- Sırbistan
- Bulgaristan
- Kazakistan
- Slovakya
- Çek Cumhuriyeti
- Kırgızistan
- Slovenya
- Danimarka
- Letonya
- Tacikistan
- Ermenistan
- Lihtenştayn
- Türkiye
- Estonya
- Litvanya
- Türkmenistan
- Finlandiya
- Lüksemburg
- Ukrayna
- Fransa
- Macaristan
- Vatikan
- GKRY
- Makedonya
- Yunanistan
- Gürcistan
- Malta
- Hırvatistan
- Moğolistan
- Hollanda
- Moldova
AKDENİZLİ İŞ BİRLİĞİ ORTAKLARI
- Cezayir
- Fas
- İsrail
- Mısır
- Tunus
- Ürdün
ASYALI İŞ BİRLİĞİ ORTAKLARI
- Afganistan
- G.Kore
- Japonya
- Tayland
- Avustralya
TÜRKİYE, AVRUPA GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI (AGİT) ÜYESİ Mİ?
Türkiye AGİT’in kurucu üyelerindendir ve 1999 yılında AGİT Zirvesi’ne ev sahipliği yapmıştır. 18-19 Kasım 1999’da İstanbul’da yapılan Zirve’de kabul edilen belgeler örgüt müktesebatına önemli katkı sağlamıştır. Zirve’de imzalanan Avrupa Güvenlik Şartı (İstanbul Şartı), 21. yüzyılda AGİT bölgesinin güvenlik, barış ve istikrarının güvence altına alınabilmesi için gerekli ilke ve yöntemleri belirlemiştir.