Ağız kokusu, şişkinlik ve kansızlığın nedeni bu olabilir!

Türkiye'de 30 yaş ve yukarısında helikobakter pilori görülme oranı yüzde 50 ila 60 civarında olup son yıllarda uygulanan iyi tedaviler ve hijyen kurallarına uymakla bu oranlarda düşme başlamıştır. Toplumda görülme sıklığının en önemli belirleyicisi, sosyo-ekonomik farklılıklardır.

Yüksek yaşam standardı, yüksek eğitim düzeyi ve daha iyi sağlık koşullarına sahip olma enfeksiyon görülme sıklığının düşük olmasını sağlar. Sosyo-ekonomik yapının kötü olması, alt yapı ve kanalizasyonun kötü olması, yeterince hijyene uyulmaması bakterinin toplumda yüksek oranda görülmesine neden olur. Kalabalık yaşam ve sağlıksız yaşam koşulları da bakterinin sık görülme sebebidir.

HELİKOBAKTERİ NASIL VE NEREDEN BULAŞIYOR?

Helikobakteri; kirli sebze ve meyvelerin yenilmesi, gıdaların ve içme sularının temiz olmaması ile bulaşır. Bulaştığı gün hastalık yapmaz, en az 10 yıl sonra hastalık yapmaya başlar. Bakteri mide mukozasına yerleşir ve tedavi edilmezse uzun yıllar burada yaşar. Helikobakter mideye yerleşse bile herkeste hastalık yapmaz.

Birçok kişi kronik helikobakter enfeksiyonu geçirse de herhangi bir belirti göstermez. Bakteri, kişilerde de farklı mide hastalığına sebep olur. Bazılarında ülser, bazılarında gastrit, nadiren de mide kanserine neden olabilir. Muhtemelen kişinin genetik yapısı ve bakterinin de genetik yapısı bunda rol oynar.

HELİKOBAKTER PİLORİ TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Bakteri insanlarda, akut ve kronik gastrit, ülser hastalığı, midede lenfoma, atrofik gastrit, intestinal metaplazi ve mide kanserine neden olabilir. Yaklaşık 20-30 yıl önce, mide ve oniki parmak bağırsak ülseri çok sık görülürken uygun helikobakter pilori tedavisi ile günümüzde artık ülser hastalığı çok azaldı.

Bakteri tedavi edilmezse ileriki yıllarda yüzde 1 oranında mide kanseri riski vardır. Bu risk sigara ve alkol içen, anne veya babasında mide kanseri olanlarda fazladır.

HELİKOBAKTER BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bakteri ayrıca ağız kokusu, gaz, şişkinlik, bulantı, yemek sonrası dolgunluk hissi, geğirme ve demir eksiliği, ayrıca B12 vitamin eksikliğine bağlı kansızlıklara neden olur. Kansızlık vakalarında da helikobakter olup olmadığı araştırılmalıdır.

HELİKOBAKTER NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Bakterinin teşhisi için endoskopi, üre nefes testi, gaita testi yapılır. Mide şikayeti olanlarda mutlaka tedavi önerilir. Bakteri var ve hiçbir şikayeti yoksa tedavi önerilmez.

HELİKOBAKTER NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Günümüzde uygun antibiyotikler ve mide koruyucular ile beraber kullanıldığında, helikobakter yok ediliyor ve tedavide büyük başarı sağlanıyor.

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