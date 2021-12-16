Çay ve kahve keyiflerinize lezzet katacak ağızda dağılan kurabiye tarifi, evde pratik şekilde yapabileceğiniz şahane bir tarif. Peki, ağızda dağılan kurabiye nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten ağızda dağılan kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

AĞIZDA DAĞILAN KURABİYE TARİFİ

Ağızda dağılan kurabiye malzemeler

Hamuru için;

125 gram yumuşak tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı pudra şekeri

2 yemek kaşığı toz şeker

1,5 yemek kaşığı nişasta

1 adet yumurta sarısı (Akı üzeri için ayrılacak)

1 paket vanilya (5 gram)

2 buçuk su bardağı un (Kontrollü)

Bulamak için;

1 adet yumurta akı

1 su bardağı iri çekilmiş fındık içi ve ceviz

Üzeri için;

Benmari usulü eritilmiş çikolata, reçel, marmelat vs

AĞIZDA DAĞILAN KURABİYE YAPILIŞI

Kurabiye hamuru için gerekli olan yumuşak tereyağı, sıvı yağ, yumurta sarısı, pudra şekeri, toz şeker ve vanilyayı derin bir kabın içine alıp güzelce karıştırın.

Elde edilen karışımın üzerine unu kontrollü olarak ekleyip, güzelce yoğurun ve kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edin.

Yoğurulan hamuru streç filme sarıp, buzdolabına kaldırılarak 20 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve avuç içinde yuvarlayın.

Ortasına parmak ile bastırıp çukurlaştırın.

Şekillenen kurabiyeleri önce yumurta akına, daha sonra fındıklı ceviz karışımına bulayıp borcama dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altları hafif pembeleşinceye kadar pişirin.

Fırından alınan kurabiyeleri tepsi içerisinde soğumaya bırakın.

Soğuyan kurabiyelerin ortasına eritilmiş çikolata veya çilek sosu koyun.



