Çocukluk Ağlamak güzeldir!

Ağlamak güzeldir!

Çocukluk

Ağlamak güzeldir!

Ebeveynlerin, çocuklar söz konusu olduğunda baş etmekte zorlandıkları en önemli konulardan biri de ağladıkları anlardır. Ebeveynler bu anlarda kimi zaman kendilerini çaresiz hissederken kimi zaman da öfkelendiklerini hissederler. Durum böyle olduğunda ağlama karşısında verilen ilk tepki genellikle çocuğun ağlamasını durdurmaya çalışmak olmaktadır. Çocukların ağlamasını durdurmak için genellikle dikkatini başka bir şeye yönlendirmek, yalnız bırakmak, yiyecek bir şeyler vermek, telefondan ya da tabletten dikkatini çeken bir video izletmek ebeveynler tarafından tercih edilmektedir. Uzman Psikolojik Danışman Didem Sürgen konu hakkında açıklamalarda bulundu.

22 Temmuz 2021, Perşembe 11:06 Son Güncelleme:
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Bu durum ağlamayı geçici olarak durdursa da uzun vadede çocukların yaşadıkları stresi bastırmasına ve biriktirmesine neden olabilmektedir. Ağlamasını bastırmak yerine yapılabilecek bazı adımlar şu şekilde sıralanabilir. 

İLK ADIM: SORUNUN KAYNAĞINI TESPİT EDİN 

Çocuklar ağlamaya başladıklarında, çok yüksek ihtimal ile onlara rahatsızlık veren bir durum ile karşı karşıya kalmışlardır. Onları rahatsız eden durumu tespit etmek, sakinleşmelerine yardımcı olmak için ilk adımı attığınız anlamına gelmektedir. 

YANINDA OLDUĞUNUZU HİSSETTİRİN

 Sorunun kaynağını tespit ettikten sonra, ağlamasını kesmek yerine kabul edin. Çocuğunuza sarılma gibi fiziksel temas kurmak, şefkatli bir ses tonu ile çocuğunuzun duygularını ifade etmek, çocuğunuzla göz teması kurmak sakinleşmesinde önemli rol oynayacaktır. Dikkatinizin çocuğunuzda olması ve tüm duygularını kabul etmeniz, anlaşıldığını düşündürecektir.

 ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİ LİMANI OLUN 

Çocuklar ağladıklarında ve zor deneyimlerle karşılaştıklarında bunu kapsayabilecek ve istikrarlı bir biçimde destek sunabilecek yetişkinlere ihtiyaç duyarlar. Ağlayan çocuğunuza yoğun ve baş edemeyecekleri kadar çok gelen duyguları ifade etmeniz, onları çocuğunuzun baş edebilecekleri boyuta getirebilmeniz, çocukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktadır

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