Ağlamak orucu bozar mı?

11 ayın Sultanı Ramazan'ın yaklaşması ile birlikte oruç tutacak olan Müslümanlar hangi durumların orucu bozduğunu merak etmektedir. Oruç tutarken kişilerin davranışlarına dikkat etmesi ve orucu bozacak davranışlarda bulunmaması gerekmektedir.

Oruç tutarken çeşitli sebeplerden ötürü ağladığımız durumlar olabilmektedir. Böyle durumlarda orucun bozulup bozulmadığı merak konusu olmaktadır. Ağlarken gözlerden gözyaşı gelir. Bunun yanında yutkunma refleksi de daha çok olmaktadır. Bu sebeple ağlanması durumunda orucun bozulup bozulmadığı merak edilmektedir.

Kişilerin oruçluyken ağlamaları orucu bozacak bir durum değildir. Oruçluyken bir şey yiyip içmek ya da cinsel münasebette bulunmak orucun bozulmasına neden olmaktadır. Ağlarken dışarıdan vücudumuza besin ya da su almayız. Gözyaşı vücudumuz tarafından üretilen bir salgıdır. Bu nedenle oruçluyken ağlanması durumunda orucun bozulması gibi bir durum söz konusu olmaz.

Oruçlu iken ağlamanın orucu bozup bozmadığı merak edilen konulardan bir tanesidir. Ağlama durumunda vücudumuz gözyaşı denilen salgıyı üretmektedir. Bu salgı ağlama esnasında ağzımıza gelebilir ve istemeden yutabiliriz. Ancak bu sıvı vücudumuzun üretmiş olduğu bir sıvıdır. Bu sıvıdan bir iki damla yutulmasında bir sakınca yoktur. Yani oruçlu iken ağlamak orucun bozulmasına neden olmamaktadır.

Ağlamanın abdesti bozup bozmadığı da merak edilmektedir. Ağlamak ya da gözden yaş gelmesi abdestin bozulmasına sebebiyet vermez. Ancak kişiler namaz kılarken dünyevi bir sebepten ötürü sesli bir şekilde ağlarsa o zaman namazı bozulur fakat abdesti bozulmayacaktır.

Namaz kılarken kişilerin Allah (cc) korkusu ile, dini bir sebepten ötürü ağlaması namazı bozmaz. Bunun yanında abdeste de zarar vermez.

Oruçluyken ağlamak orucu zayıflatır veya etkiler mi?

Ramazan'ın yaklaşması ile birlikte oruç tutacak olan kişiler ağlamanın orucu bozup bozmadığını merak etmektedir. Oruç tutarken kişilerin herhangi bir sebeple ağlaması orucun bozulmasına ya da zayıflamasına neden olmaz.

Ağlarken gözümüzden yaş gelmektedir. Bu gözyaşı vücudumuzda üretilen bir sıvıdır. Bu nedenle bir iki damla bu sıvıdan yutmak orucun bozulmasına neden olmaz. Bunun yanında ağlama sırasında yutkunma refleksi de fazla olmaktadır. Ancak bu ağlama sebebi ile olduğu için oruca etki etmemektedir.

Orucu bozmayan diğer durumlar ise şu şekildedir;





İstemeden ağız dolusu kusmak





Göze sürme sürülmesi





Boğaza su kaçırmadan yüzmek ya da banyo yapmak





Suyla ıslatılmış misvak ya da diş fırçası ile dişlerin fırçalanması





Güzel koku sürmek ya da güzel koku koklamak





Ağıza su alıp çalkaladıktan sonra kalan yaşlığı tükürük ile beraber yutmak





Balgam ya da burun akıntısının yutulması





Oruçlu olduğunun unutulup, orucu bozacak durumlarda bulunmak





Cünüp bir şekilde ya da regl kanı gece kesildiği halde gusül abdesti alamdan sabahı beklemek orucu bozmayan durumlar arasında yer almaktadır.





Kulağa herhangi bir sebep ile su kaçması





Banyo yapmak ya da gusül abdesti almak





Diş arasında kalmış olan nohuttan küçük yemek kırıntılarının yutulması





Dudakta kalan ıslaklığın yutulması





Diş çektirirken ağızdan gelen kanın bir kısmının yutulması





Rüyada ihtilam olması durumu





Orucu bozan şeyler temelde herhangi bir şey yenip içilmesi ya da cinsel birliktelik olarak ifade edilmektedir. Orucun amacı kişilerin nefslerini terbiye etmesi ve bunlardan uzak durmasıdır. Bu nedenle oruç tutan kişilerin bu durumlara dikkat etmesi gerekmektedir.



