Türkiye Ağlara yakalanan 2 köpek balığı denize salındı

Ağlara yakalanan 2 köpek balığı denize salındı

Türkiye

Ağlara yakalanan 2 köpek balığı denize salındı

Çanakkale Boğazı'nda sardalya avına çıkan gırgır teknesinden bırakılan ağa pamuk cinsi 2 köpek balığı takıldı. Balıkla birlikte tekneye çekilen köpek balıkları tekrar denize bırakıldı.

17 Ocak 2022, Pazartesi 23:26 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı'nın Karanlık Liman mevkisi açıklarında avlanan Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesi, sabaha karşı sardalya sürüsü için ağlarını denize bıraktı. Bir süre sona toplanan ağların haznesinde yaklaşık 1'er metre uzunluğunda 2 köpek balığı olduğu görüldü.


Sardalya ile birlikte tekneye çekilen pamuk cinsi köpek balıkları teknenin reisi Naci Karabiber'in talimatıyla denize bırakıldı. 

Karabiber, köpek balıklarını denize salarken, hayvanlara zarar verilmemesi için gemicilere uyarılarda bulunduğunu söyledi. Tekrar denizle buluşan köpek balıkları teknenin yanında bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.

ÇANAKKALE (DHA)

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