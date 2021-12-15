İster çaya gelen misafire isterseniz de kısır günü tabaklarınıza ekleyebileceğiniz şahane bir lezzet olan ağlayan kek tarifi, evde yapabileceğiniz nefis bir tarif. Peki, ağlayan kek nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikce yediren ağlayan kek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

AĞLAYAN KEK TARİFİ

Ağlayan kek malzemeler

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1/2 kahve fincanı sıvı yağ

1/2 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay bardağı kakao

Ağlayan kek üzeri için:

2 paket krem şanti

1 paket hazır çikolata sosu

AĞLAYAN KEK YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri güzelce çırpın. İçine sıvı yağ ve sütü ilave edip çırpmaya devam edin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin karıştırın. Yağlanmış tepsiye kek hamurunu döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Fırından çıkardığınız kekin üzerine 2 su bardağı süt döküp ıslatın. Bir kabın içinde soğuk sütü ve krem şantiyi çırpın. Kabarınca buzdolabına koyup bekletin. Bu arada kekinizi soğutun. Soğuyan kekin üzerine soğuk krem şantiyi sürün. Bir taraftan da çikolata sosunu pişirin ve soğumaya bırakın. Ara ara karıştırın ki kabuk bağlamasın. Krem şantinin üzerine dökün. Dilimleyip servis edebilirsiniz.



