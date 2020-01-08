Ağlayan kek tarifi: Ağlayan kek nasıl yapılır?
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Ağlayan kek tarifi
Ağlayan kek malzemeleri
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1/2 kahve fincanı sıvı yağ
- 1/2 su bardağı süt
- 1,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 1 çay bardağı kakao
Ağlayan kek üzeri için:
- 2 paket krem şanti
- 1 paket hazır çikolata sosu
Ağlayan kek yapılışı
Yumurta ve şekeri güzelce çırpın. İçine sıvı yağ ve sütü ilave edip çırpmaya devam edin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin karıştırın. Yağlanmış tepsiye kek hamurunu döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Fırından çıkardığınız kekin üzerine 2 su bardağı süt döküp ıslatın. Bir kabın içinde soğuk sütü ve krem şantiyi çırpın. Kabarınca buzdolabına koyup bekletin. Bu arada kekinizi soğutun. Soğuyan kekin üzerine soğuk krem şantiyi sürün. Bir taraftan da çikolata sosunu pişirin ve soğumaya bırakın. Ara ara karıştırın ki kabuk bağlamasın. Krem şantinin üzerine dökün. Dilimleyip servis edebilirsiniz.
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