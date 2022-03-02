Ağlayan Rus askerler dünya gündeminde

Bir İngiliz istihbarat şirketi, Ukrayna'ya saldıran Rus işgalci askerlerin tam bir düzensizlik içerisinde olduğunu belirtiyor. Telsiz konuşmalarında askerlerin komutanların verdiği Ukrayna şehirlerine top atışı yapılması yönündeki emirlere uymayı reddettiklerini ortaya koyuyor. İlerleyişi hayli yavaş olan Rus işgalci güçlerin yakıt ve gıda gibi sevkiyatları da bitiyor. Telsiz konuşmalarında bir Rus askerin ağladığı duyuluyor. Bir diğer mesajda, bir askerin yiyecek veya yakıtın ne zaman geleceğini sorarken sabrını kaybettiği duyuluyor. Asker, "Üç gündür buradayız! Ne zaman hazır olacak?" diye bağırıyor. Üçüncü bir mesaj, aynı askerin bir komuta merkezinden konuşan bir meslektaşına, siviller ayrılana kadar topçu atışı yapamayacaklarını hatırlatmak zorunda kaldığı gergin bir tartışmayı ortaya koyuyor.









'NEREYE GİTTİKLERİ HAKKINDA HİÇBİR FİKİRLERİ YOK'

The Telegraph'a konuşan istihbarat şirketi ShadowBreak'in kurucusu 26 yaşındaki Samuel Cardillo, mesajların frekansı antenlerle dinleyen amatör kişiler tarafından gönderildiğini söyledi:

Bulduğumuz şey, Rus ajanlarının tam bir kargaşa içinde faaliyet gösterdiği olduğu. Nereye gittikleri ve birbirleriyle nasıl düzgün bir şekilde iletişim kuracakları hakkında hiçbir fikirleri yok. Rus askerlerinin savaşta ağladıklarını, birbirlerine hakaret ettiklerini duyduğumuz konuşmalar oldu. Tabii ki bu morallerinin düşük olduğu anlamına geliyor.

SAVAŞ SUÇU KANITLARI

Cardillo, bazı mesajların aynı zamanda 'savaş suçlarının kanıtı' olduğunu söyledi çünkü bu konuşmalar, füzelerin kentsel alanlara ateşlenmesi emrini ortaya koyuyor.

Diğer video kayıtlarının Rus askerlerinin bozguna uğradıktan sonra Rusya'ya geri çekildiklerini gösterdiği söylenirken, bir askerin annesine gönderdiği bir metin mesajında "Şu anda istediğim tek şey kendimi öldürmek" dediği iddia ediliyor.





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