Türkiye Ağlayarak yardım istemişti, genç kadın hakkında yeni gelişme

Ağlayarak yardım istemişti, genç kadın hakkında yeni gelişme

Türkiye

Ağlayarak yardım istemişti, genç kadın hakkında yeni gelişme

Kütahya'da komşusu tarafından darp edildiğini iddia eden sosyal medyada ağlayarak çektiği videoyu paylaşan Nuray A. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Komsusuyla tartışmaya konu olan Nuray A.'nın evinin bahçesindeki köpeklerle ilgili belediye ekipleri incelemelerde bulundu. Köpeklerin tasma takılmayıp, kulübe yapılmaması halinde belediye tarafından alınacağı öğrenildi.

24 Mart 2021, Çarşamba 17:28 Son Güncelleme:
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Tavşanlı ilçesine bağlı Dağçeşme Mahallesi Devran Sokak’ta yaşayan Nuray A. iddiaya göre, komşusu Ş. A. ile bahçesindeki köpekler nedeniyle tartıştı. Nuray A., tartışma sırasında cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüde ağlayarak, tehdit edildiğini ve evinin basıldığını öne süren Nuray A.’ya ilk yanıt Kütahya Valiliği'nden geldi. Valilik yaptığı açıklamada, 'ev basma' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirerek, tehdit konusunun savcılık, emniyet güçleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü birimlerince yakından takip edildiğini kaydetti. Dağçeşme Mahallesi Muhtarı Bayram Aslan da Nuray A.’nın anlatımlarının asılsız olduğunu söyledi.


Öte yandan tartışmaya konu olan Nuray A.'nın evinin bahçesindeki köpeklerle ilgili Tavşanlı Belediyesi'ne bağlı ekipler, bugün tespit çalışması yaptı. Adrese gelen ekipler, köpeklerin kulübeleri bulunmadığını ve tasmasız olduklarını belirledi. Tutanak tutan ekipler, Nuray A.'ya kulübe yapılmaması, tasma takılmaması halinde köpekleri alacaklarını bildirdi.


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