Agnès Varda’nın filmleri izleyici ile buluşacak
Fransız Yeni Dalga akımının ve kadın hareketinin sinemadaki öncülerinden Agnès Varda bugüne kadar ülkemizde gerçekleştirilen en geniş kapsamlı toplu gösterimiyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Agnès Hakkında Her Şey programı kapsamında, Agnès Varda’nın 30 filmi seyirciyle buluşacak
Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nin, Fransız Kültür Merkezi, İstanbul Modern Sinema, 17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali işbirliği ve İlk Uzun Metrajım Festivali’nin katkısıyla düzenlediği‘Agnès Hakkında Her Şey’ programı, 07 ve 09 Mart 2019’da Fransız Kültür Merkezi’nde; 07-24 Mart 2019 tarihleri arasında Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri İstanbul Modern Sinema’da; 09-30 Mart 2019 tarihleri arasında Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri Caddebostan Kültür Merkezi’nde izlenebilecek.