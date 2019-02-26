Agnès Varda’nın filmleri izleyici ile buluşacak Fransız Yeni Dalga akımının ve kadın hareketinin sinemadaki öncülerinden Agnès Varda bugüne kadar ülkemizde gerçekleştirilen en geniş kapsamlı toplu gösterimiyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Agnès Hakkında Her Şey programı kapsamında, Agnès Varda’nın 30 filmi seyirciyle buluşacak