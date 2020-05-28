Sağlık alanında gerçekleştirdikleri yaratıcı Sosyal Sorumluluk projeleriyle dikkatleri üzerine çeken Agresif Arılar Reklam Ajansı, geçtiğimiz yıl 1469 projenin yarıştığı Altın Örümcek Ödülleri’nde kazandıkları 5 ödülle geceye damgasını vuran ajanslardan biri olmuştu.

29 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek olan halk oylamasında, 28 kategoride finale kalmaya hak kazanan projeler için siz de oy kullanabilirsiniz.

Nasıl oy veriliyor?

https://www.altinorumcek.com/halk-oylamasi-18/ linki ile ulaşılan “Altın Örümcek Halk Oylaması” sayfasında sosyal medya hesapları ile giriş yaparak 28 farklı kategoride yer alan web sitelerini inceleyebilir ve oy verebilirsiniz. Agresif Arılar yarışmada “Sosyal Sorumluluk” kategorisinde Nadir-X projesiyle yer almaktadır.

Agresif Arılar 2019 yılında kazandığı 5 ödülle geceye damgasını vurmuştu

Geçtiğimiz yıl yetişkinlerde Lösemi hastalığına farkındalık için hayata geçirilen “Lösemi İse Bir Çaresi Var” projesinin “birçaresivar.com” web sitesi ile Agresif Arılar, “En Erişilebilir Web Sitesi” özel ödülü ile sağlık ve sosyal sorumluluk kategorilerinde hem halk oylaması hem de jüri özel ödülüne layık görülerek 4 ödülü birden kucaklamıştır. Hepatit B hastalığına farkındalık yaratmak adına hayata geçirilen “Hayata Sarı Not Bırak” farkındalık kampanyası ile de ayrıca jüri özel ödülüne layık görülmüştür. Agresif Arılar Reklam Ajansı, 1469 projenin yarıştığı 17’nci Altın Örümcek Ödülleri’nde kazandığı toplam 5 ödülle geceye damgasını vuran ajanslardan biri olmuştur.



