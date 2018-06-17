Ağrı merkezde ikamet eden Nihat ve Şükran Aydemir bayramın ilk günü bayramlaşmak için akrabalarının bulunduğu Bezirhane köyüne gitti. Akrabaları ile bayramlaşan aile dışarıda amcası ile oyun oynayan Leyla’nın 15 dakika içerisinde kaybolduğunu öğrendi. Çevrede arama yapan aile çocuklarını bulamadı. Köylüler durumu jandarma ve Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğüne bildirdi. Bayramın ilk gününden bu yana 3 gündür aralıksız bir şekilde köyün çevresi, dere yatakları ve merada aranan Leyla henüz bulunamadı. Çalışmalarını sıklaştıran Ağrı AFAD İl Müdürlüğünün talebi üzerine Van AFAD İl Müdürlüğünden 4’ü dağcı olmak üzere 8 kişilik ekip köye gelerek arama kurtarma çalışmalara başladı. Jandarma ile koordineli bir şekilde çalışan AFAD ekipleri köyde halatlarla bazı kuyulara inerek Leyla’yı aramaya çalıştı. Köy çevresinde geçen dere iş makineleri ile kesilerek köprü altları toprak ile kapatıldı. Ekipler köyü didik didik ederken iş makineleri ve vatandaşlar dere yatağında küreklerle arama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

"ÇOCUĞUM SUYUN İÇERİSİNDE BANA DOĞRU GELİYORDU, BEN DE ONA DOĞRU GİTTİM"





Dün akşam saatlerinde kendisine bir haber geldiğini ve bunun üzerine Van’ın Erciş ilçesine gittiğini söyleyen gözü yaşlı baba Nihat Aydemir, ihbarın asılsız olduğunu ve arabadayken kızının rüyasına geldiğini söyledi. Aydemir, "Arabada 15 dakika uyurken çocuk rüyama geldi. Suyun içerisindeydi. Bana doğru geldi. Gözümü açtığımda rüyaydı. Çocuğumu rüyada bulamadım. Çocuğum suyun içerisinde bana doğru geliyordu, ben de ona doğru gittim. Gözümü açtım rüyaydı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Köyün içinden geçen suları kestiler. Allah herkesten razı olsun. Tüm Türkiye bize yardım ediyor. Vatandaşlar kızımı sosyal medyadan paylaşıyor. Milletvekillerimiz bizi arıyor. Emniyet, jandarma, AFAD herkes bizim için seferber olmuş” dedi.

"KÖYÜN İÇERİSİNDEKİ SULARI KESTİK. KÖPRÜNÜN ALTINI TOPRAK İLE KAPATTIK

Köyde kaybolan Leyla’yı arayan vatandaşlardan biri olan Ali Karaboğa, Leyla’nın bayram günü bir anda kaybolduğunu kaydetti. Köyde ve Ağrı merkezde Leyla'yı aradıklarını ifade eden Karaboğa, "Jandarma, AFAD ekipleri, korucular herkes yardımcı oluyor. Ama bir türlü çocuğu bulamadık. Aramaya devam ediyoruz. Aramaya da devam edeceğiz. Köyün içindeki suları kestik. Köprünün altını toprak ile kapattık. Suyu kestiğimiz için aramalarımız sürüyor. İnşallah bir sonuca varırız" ifadelerini kullandı.

Bölgede çalışmalarını sürdüren 8 kişilik Van AFAD İl Müdürlüğü ekibinden Dersim Bulut, bayramın ikinci gününden bu yana çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Ağrı AFAD ekibi ile birlikte çalıştıklarını vurgulayan Bulut, “Dere yatakları, dağ, bayır ve metruk evler demeden çalışmalarımız çok kapsamlı arazi taraması ile birlikte devam ediyor. Bugün 3. günündeyiz. Çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık” şeklinde konuştu.

DALGIÇ EKİPLERİ VE KEPÇELER ARAMA YAPTIĞI HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Dalgıçlar ve iş makineleri Leyla’yı aradıklarını ancak bulamadıklarını dile getiren getiren Dersim Bulut, “Ailenin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda dere yatakları kesildi. Dalgıç ekipleri ve kepçeler arama yaptı herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bu çalışmalarımızı sonlandırdığımız anlamına gelmiyor. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir bulguya rastlanamadı” diye konuştu.