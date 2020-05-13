Türkiye Ağrı Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Ağrı Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Dağı bölgesinde tespit edilen 2 teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 00:11 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Dağı bölgesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait İHA tarafından tespit edilen 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamda, bölgede Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birliklerince operasyonlara devam edildiği bildirildi.

DHA

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