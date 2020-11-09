Doğa Ağrı Dağı Milli Parkı'nda su maymunu görüntülendi

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda su maymunu görüntülendi

Doğa

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda su maymunu görüntülendi

Iğdır’da yaşayan ve genelde sulak alanlarda görülen su maymunları, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda karada yürürken görüntülendi. Anavatanı Güney Amerika olan ve "Esrarengiz fare" olarak da adlandırılan su maymunları daha önce de Edirne'de görüntülenmişti.

09 Kasım 2020, Pazartesi 15:26 Son Güncelleme:
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Üretim çiftliklerinden kaçarak Iğdır’ın sulak alanlarına yerleştiği bilinen Latin Amerika kökenli su maymunları, adapte oldukları bölgenin endemik hayvanı gibi yaşamını sürdürüyor. Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu ve Bulakbaşı sulak alanlarında yaşayan maymunlar, günlerinin büyük bölümünü suda geçiriyor. Yaklaşılması ve görüntülenmesi zor olan su maymunları, zaman zaman karaya çıkarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Milli parkın bulunduğu bölgede yürüyen su maymunları, bölgede haber çalışması yapan AA ekibince görüntülendi.

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Halk arasında "esrarengiz fare" olarak adlandırılan su maymunları, uzun kuyrukları, dişleri, su geçirmeyen tüyleri, bıyıkları ve ayak yapısıyla dikkati çekiyor.

Su samuru ve kunduzla sürekli karıştırılan su maymunlarının anavatanı Güney Amerika'dır. Ülkemizde istilacı bir tür olan su maymunu, Trakya ve Ardahan'da da görülüyor.



Su maymunu daha önce de Edirne'de görüntülenmişti.


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