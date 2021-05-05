Türkiye Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

Türkiye

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 16:57 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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