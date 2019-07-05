Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor!

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu’na araştırma görevlisi alıyor. Başvurular 19 Temmuz’da sona erecek. Peki, araştırma görevlisi başvuruları nasıl yapılır? İşte araştırma görevlisi başvuru şartları…

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Temel Bilimleri Analitik Kimya Anabilim Dalı ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Diyetetik Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi alıyor. Başvuru yapacak adayların ALES’ten en az 70, yabancı dil puanının da en az 50 olması gerekiyor.

Başvurular 19 Temmuz’da sona erecek.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN