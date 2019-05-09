Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü iç denetçi alım ilanı yayınlandı. Adayların başvurularını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapmaları gerekiyor. İşte ilanın detayları…

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak.

c) Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak.

d) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

e) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

f) Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak.

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