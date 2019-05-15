Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı ve İslam Tarihi ve Sanatları bölümlerine 2 doktor öğretim üyesi alacak. Peki, Başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Siyer-iNebi ve İslamTarihi Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alıyor. Başvuracak adaylarda doktora yapmış olma şartı aranıyor. Başvurular 30 Mayıs’ta sona erecek.

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