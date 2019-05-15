Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor. Başvuru nasıl yapılır?
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile İslami İlimler Fakültesi’ne öğretim üyesi alınıyor. Başvurular 30 Mayıs’ta sona erecek. İşte öğretim üyesi ilanının detayları…
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı ve İslam Tarihi ve Sanatları bölümlerine 2 doktor öğretim üyesi alacak. Peki, Başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Siyer-iNebi ve İslamTarihi Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alıyor. Başvuracak adaylarda doktora yapmış olma şartı aranıyor. Başvurular 30 Mayıs’ta sona erecek.