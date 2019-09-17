Ağrı kesiciler ülser nedeni

Özgür Gökmen ÇELENK - Posta

ÜLSERİ HANGİ UZMANLIK DALI TEDAVİ EDER?

Tedavi için bu konuda uzmanlaşmış gastroenteroloji uzmanları ve iç hastalıkları uzmanları uygun adres. Aşağıdaki belirtilerden yakınıyorsanız mutlaka doktora başvurun:

* Karında ağrı (ağrı daha çok açken olur ve genellikle bir şey yemekle ya da antiasit ilaç almakla geçer),

* Şişkinlik,

* Sırta vuran ya da gece sancıyla uyandıran ağrı,

* Kilo kaybı,

* Bulantı,

* Kusma (bulantı ve kusma mide çıkışının tıkandığını gösteriyor. Onikiparmakbağırsağına yakın ülserler mide çıkışındaki dar geçişi daraltıp midenin boşalmasını geciktirebiliyor. Hastanın hemen tedavi edilmesi gerekiyor).

ÜLSER NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavide hedef ağrının giderilmesi, ülserin iyileşmesi ve tekrarının engellenerek ülsere ait sorunların azaltılmasıdır. Helikobakter pilori mikrobu pozitif olan ülserli hastalarda bu mikrobun tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için proton pompası inhibitörü denilen çok güçlü asit salgısını engelleyen ilaçlarla çoklu antibiyotik kombinasyonları kullanılıyor. Bu tedavi stratejilerinin geliştirilmesiyle cerrahi nadir kullanılan bir seçenek haline geldi.

İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ VAR MI?

Uzun süre kullanımı halinde kemik erimesi artışı, toplumdan kazanılmış zatürrede artma, B12 vitamin düzeylerinde azalma, saç dökülmesi, cinsel isteksizlik gibi yan etkiler tarif edilmiş. Yan etkilerle ilgili gastroenteroloji uzmanıyla iletişime geçmek gerekiyor.

ÜLSER TEDAVİYE RAĞMEN TEKRARLAR MI?

Ülserin doğal seyri alevlenme ve düzelme dönemleriyle karakterizedir. Birinci yıldaki nüks oranı yüzde 70-100 civarında. Altta yatan helikobakter ve NSAİİ (bazı romatizmal ağrı kesici ilaçlar) kullanımı gibi nedenler ortadan kaldırılmazsa ülser tekrarlıyor. Bu etkenler giderildiğinde nüks oranı yüzde 10’a düşüyor.

TEDAVİDE GECİKMEYİN

Ülser tedavisinde gecikme ve yetersiz tedavi hastalığa bağlı sorun çıkma riskini artırıyor. Örneğin ülser kanaması, mide delinmesi ve ülserin yol açtığı darlıklar gibi.

* Kanama: Ülserli hastaların yüzde 10-15’inde ortaya çıkıyor. Gizli olabileceği gibi dışkı renginin siyaha dönüşmesi ya da ağızdan kırmızı ya da kahve telvesi renginde kusma belirtileriyle kendini belli ediyor. Gastroenterolojik endoskopik yaklaşımlarla kanamaya müdahale edilmesi mümkün.

* Delinme: NSAİİ (steroid olmayan antiromatizmal ağrı kesici ilaçlar) kullanan grupta daha yüksek. En önemli bulgusu birden ortaya çıkan çok şiddetli ağrıdır. Acil ameliyat gerektiren bir durumdur.

* Mide çıkışında darlık: Hastaların yüzde 2’sinde görülüyor. Erken doyma şişkinlik bulantı kusma ve kilo kaybı ile tanınabilir.

ŞİŞKİNLİĞİN SEBEPLERİ NELERDİR?

* Mide ve bağırsak sisteminde aşırı gaz oluşması.

* Mide ve bağırsak sisteminin yetersiz çalışması.

* Sık hava yutmak.

* Sindirim ve emilim bozuklukları.

* Mide çıkışında daralma ya da tıkanıklık.

ŞİŞKİNLİK GÖZLE GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Aşırı olması halinde gözle görülebiliyor. Bu durum en çok mide çıkış tıkanıklığı olanlarda belirgin. Şişkinlik ciddi hastalıklara işaret edebiliyor. Bu nedenle her hasta dikkatle değerlendirilmeli.