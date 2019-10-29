Yapılan araştırmalara göre, depresyon hastalarının antienflamatuar ilaçlar kullanmasının depresyon tedavisinde kullanılan placebo ilaçlara oranla yüzde 52 oranında daha etkili olduğu belirtildi.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre iltihap önleyici olarak kullanılan antienflamatuar ilaçlar, depresyon tedavisinde kullanılan placebo haplarından yüzde seksen oranında daha etkili.

Independent gazetesinin haberine göre pek çoğu eczanelerden reçetesiz olarak edinilebilen bu ilaçların, depresyonun semptomlarını gidermekte depresyon tedavisinde kullanılan diğer ilaçlara göre yüzde 52 oranında daha etkili olduğu öğrenildi.

Uzmanlara göre söz konusu ilaçlar, stres ve kötü beslenme gibi durumlar sonucunda beyinde oluşan ve depresyonu tetikleyen iltihaplanmanın azaltılmasına yardımcı oluyor.

Söz konusu bulgular, eklem ağrıları ve kolesterolü düşürmek için kullanılan statinler üzerine yapılan çalışmalar esnasında keşfedildi.

BİRÇOK ARAŞTIRMA YAPILDI

Depresyondan etkilenen hastaların üçte biri, antidepresan tedavisi ve terapiye rağmen depresyondan kurtulamıyor. Yapılan araştırmalarsa antidepresan yerine aynı düzende kullanılacak olan antienflamatuar ilaçların durumu değiştirebileceğini gösteriyor.

Yapılan araştırmalar kapsamında antienflamatuar ilaçların yanı sıra, kistik fibroz ve uyku ilacı modafinil depresyonla baş etmede hastalara placebo haplarından yüzde 79 oranında daha çok yardımcı oluyor.

Depresyon hastalarının yaşadıkları enfeksiyondan nedeniyle kanlarında daha çok kimyasal gözlemlenmesi, mutsuz ve umutsuz hisseden hastalar için iltihap önleyici ilaçların reçete edilmesi de oldukça makul bulunuyor.

ÇARE ASPİRİNDE Mİ?

Bahsedilen bu iltihap; kirlilik, alkol ve sigara gibi çevresel faktörlere vücudun verdiği bir reaksiyon olarak öne çıkıyor. İlerlemesi durumunda da beynin duyguları düzenleyen bölümlerini etkileyebiliyor.

Yapılan 26 araştırmanın 22’si gösteriyor ki, aspirin ve ibuprofen gibi antienflamatuar ilaçlar antidepresanlarla beraber kullanıldığında bu durumun tedavisinde oldukça faydalı olabilir.