Ağrı’da 6 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında; durdurulan bir araçta narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada 6 kilo 360 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; bir araçta yapılan arama neticesinde 6 kilo 360 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

DHA