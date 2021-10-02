Türkiye Ağrı’da 6 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi

Ağrı’da 6 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi

Türkiye

Ağrı’da 6 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi

Ağrı’da, polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 6 kilo 360 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02 Ekim 2021, Cumartesi 18:15 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında; durdurulan bir araçta narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada 6 kilo 360 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; bir araçta yapılan arama neticesinde 6 kilo 360 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

DHA

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