Ağrı’da askeri helikopterle hasta kurtarma operasyonu

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İl Jandarma Komutanlığı'na, Diyadin ilçesi Dedebulak köyü Kaynak Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşın rahatsızlanarak bayıldığı ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapalı olduğu bilgisinin verildiği bildirildi.

HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

Açıklamada, Vali Süleyman Elban’ın talimatıyla hastanın tahliyesi için 13 Aralık günü saat 17.00’de Doğubayazıt ilçesinde konuşlu bulunan, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Skorsky tipi helikopterin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Dedebulak köyüne inen helikoptere alınan hasta, Doğubayazıt 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na inerek burada hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettiği kaydedildi.

Buradan ambulans ile Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

AĞRI (İHA)