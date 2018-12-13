  • Haberler
  • Gündem
  • Ağrı’da askeri helikopterle hasta kurtarma operasyonu

Ağrı’da askeri helikopterle hasta kurtarma operasyonu

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde bulunan hasta askeri helikopterle kurtarıldı. Hasta, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

13 Aralık 2018, Perşembe 23:13 Son Güncelleme:
A A
Ağrı’da askeri helikopterle hasta kurtarma operasyonu

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İl Jandarma Komutanlığı'na, Diyadin ilçesi Dedebulak köyü Kaynak Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşın rahatsızlanarak bayıldığı ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapalı olduğu bilgisinin verildiği bildirildi. 

HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

Açıklamada, Vali Süleyman Elban’ın talimatıyla hastanın tahliyesi için 13 Aralık günü saat 17.00’de Doğubayazıt ilçesinde konuşlu bulunan, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Skorsky tipi helikopterin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Dedebulak köyüne inen helikoptere alınan hasta, Doğubayazıt 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na inerek burada hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettiği kaydedildi.

Buradan ambulans ile Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. 

AĞRI (İHA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.