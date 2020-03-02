Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sabah 08.50’de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur. " diye konuştu.





Şehit haberi geldi ﻿﻿﻿﻿

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı,yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" diye konuştu.









Bakan Soylu: Teröristlerle sıcak temas

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sabah 08.50’de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı'na ait personel ve sahra hastanesi teçhizatını Ankara’dan alarak Ağrı’ya hareket etti" denildi.







