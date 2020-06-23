Türkiye Ağrı'da iki caddede maske takma zorunluluğu getirildi

Ağrı'da iki caddede maske takma zorunluluğu getirildi

Türkiye

Ağrı'da iki caddede maske takma zorunluluğu getirildi

Ağrı Valiliği, Cumhuriyet ve Eski Van caddelerinde esnaf ile vatandaşa maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

23 Haziran 2020, Salı 00:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun toplandığı belirtildi. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Cumhuriyet ile Eski Van caddelerinde esnaf ve vatandaşa maske takma zorunluluğu getirildiği kaydedilen açıklamada, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı ve duruma göre adli işlem yapılacağı ifade edildi.

AA


İlgili Haberler
22 Haziran corona virüs son durumProf. Dr. Öztürk: Aşı için en az 4-5 aya ihtiyaç var


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ford Kuga Türkiye'de
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
7 kere gidip-gelen Demirel
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2 metrelik yılan korkuttu