Türkiye Ağrı’da kar ve tipi etkili oluyor

Ağrı’da kar ve tipi etkili oluyor

Türkiye

Ağrı’da kar ve tipi etkili oluyor

Ağrı’da sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

15 Ocak 2021, Cuma 20:57 Son Güncelleme:
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Ağrı’da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolunda tipiye dönüşen yağış, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

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AA

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