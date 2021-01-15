Ağrı’da kar ve tipi etkili oluyor

Ağrı’da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolunda tipiye dönüşen yağış, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

AA