Türkiye Ağrı'da korkunç kaza! 4 aylık hamile sürücü hayatını kaybetti

Ağrı'da korkunç kaza! 4 aylık hamile sürücü hayatını kaybetti

Türkiye

Ağrı'da korkunç kaza! 4 aylık hamile sürücü hayatını kaybetti

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında 38 yaşındaki 4 aylık hamile Elif Günakın hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı.

22 Kasım 2021, Pazartesi 17:54 Son Güncelleme:
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Ağrı-Erzurum kara yolunda 14.30 sularında meydana gelen kazada Eleşkirt ilçesine doğru seyahat eden 63 yaşındaki E.A. yönetimindeki araç ile Elif Günakın'ın yönetimindeki araç kavşakta çarpıştı.

Araçların hurdaya döndüğü kazada 4 aylık hamile olan Elif Günakın hayatını kaybetti.



Yaralanan E.A. ile eşi M.A. (58) ve kızı A.A. (22), sağlık ekiplerince ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekipler, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolu daha sonra kontrollü olarak yeniden açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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