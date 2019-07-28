Ağrı'da öldürülen teröristlerden biri turuncu kategoride çıktı
Şırnak ve Ağrı'da düzenlenen operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'nda il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Şırnak Cudi Dağı'nda Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4, Şırnak Bölge Jandarma Komutanlığının koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda 2, Ağrı Tendürek Dağı'nda Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 olmak üzere 8 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir."
Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda, 1 uzun namlulu silah, 1 telsiz, 1 el yapımı patlayıcı, 2 hücum yeleği, çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Ağrı'da etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu belirlendi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
AA