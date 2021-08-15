Türkiye Ağrı’da sel suları evini basınca kalp krizi geçiren kadın öldü

Ağrı’da sel suları evini basınca kalp krizi geçiren kadın öldü

Türkiye

Ağrı’da sel suları evini basınca kalp krizi geçiren kadın öldü

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gözucu köyünde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Gözucu köyünde dere taştı. sel suları evini basan Emine Ülker (60) geçirdiği kalp kirizi sonucu yaşamını yitirdi.

15 Ağustos 2021, Pazar 19:29 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından önceden uyarısı yapılan sağanak, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki 50 hane, 230 nüfuslu Gözucu köyünde saat 15.30 sıralarında etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika yağan dolu ve sağanak sonrası sel suları nedeniyle Gözucu köyünün içerisinden geçen dere yatağı taştı. Köy meydanı suların sürüklediği dev kayalarla doldu. Birçok ev sel sularının getirdiği çamur ve taşla doldu. Evini su basan 9 çocuk annesi Emine Ülker, üzüntüden kalp krizi geçirdi. Ülker, köylüler tarafından hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Ahır ve ekili tarım alanları da sular altında kalan Gözucu köyüne AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Afette akrabasını kaybeden köylülerden Yılmaz Ülker, ceviz büyüklüğünde dolu ve ardından sağanak yağışta insanların canlarını kurtarmak için evlerine doğru kaçmaya başladığını belirterek, "Hayatımda böyle bir afet görmedim. Dolu gökyüzünden mermi gibi düşüyordu. Sonra aniden sel geldi. Köy meydanı selin dağlardan getirdiği dev kayalar doldu. Akrabam olan Emine Ülker’de evine su dolunca hem üzüntü hem de korku nedeniyle kalp krizi geçirdi. Hastaneye götürürken yolda yaşamını yitirdi. Akyam saatlerinde köy mezarlığına defnedeceğiz. Çok üzgünüz" diye konuştu.

DHA

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