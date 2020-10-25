Ağrıları geçen Sofiane Feghouli takımla çalıştı
Galatasaray'da bir süredir sırt ağrıları nedeniyle takımdan uzak kalan Sofiane Feghouli iyileşti. Bugünkü antrenmanda takımla beraber çalışan Cezayirli oyuncu Ankaragücü maçında şans verilmesi halinde sahada olabilir.
25 Ekim 2020, Pazar 15:47 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında Sofiane Feghouli de yer aldı. Erzurumspor maçında oynayan oyuncular yenilenme antrenmanı yaparken diğer oyuncular ısınma, pas, taktik, dayanıklılık ve interval koşu çalıştı. Antrenmanda yer alan Feghouli ise çalışmanın tamamında takımla beraberdi.
Ankaragücü maçında görev verilmesi halinde sahaya çıkabileceği öğrenilen Feghouli, sırtındaki ağrılar nedeniyle bir süredir formadan uzaktı.
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