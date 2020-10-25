Ağrıları geçen Sofiane Feghouli takımla çalıştı

Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında Sofiane Feghouli de yer aldı. Erzurumspor maçında oynayan oyuncular yenilenme antrenmanı yaparken diğer oyuncular ısınma, pas, taktik, dayanıklılık ve interval koşu çalıştı. Antrenmanda yer alan Feghouli ise çalışmanın tamamında takımla beraberdi.

Ankaragücü maçında görev verilmesi halinde sahaya çıkabileceği öğrenilen Feghouli, sırtındaki ağrılar nedeniyle bir süredir formadan uzaktı.