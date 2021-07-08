Türkiye Ağrıyla hastaneye giden kadın kulağından çıkanı görünce şoke oldu

Ağrıyla hastaneye giden kadın kulağından çıkanı görünce şoke oldu

Türkiye

Ağrıyla hastaneye giden kadın kulağından çıkanı görünce şoke oldu

Erzincan'da kulağı ağrıdığı için hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı. Şaşkınlığını dile getiren Doktor Samet Ağcayazı, 'İlk kez kulak zarına yapışmış bir kene gördük' dedi.

08 Temmuz 2021, Perşembe 12:39 Son Güncelleme:
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Erzincan'da 40 yaşındaki bir kadın, kulak ağrısı şikayetiyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde, kadının kulak zarına kene yapıştığı tespit edildi. Kulak burun boğaz doktoru Samet Ağcayazı'nın müdahalesiyle kene bulunduğu yerden çıkarıldı.

Dr. Ağcayazı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın inek sağarken kulağına bir hayvanın kaçtığını hissettiğini ve 5 gün sonra da ağrı şikayetiyle acil servise müracaat ettiğini söyledi.

"KULAK ZARINA YAPIŞMIŞ KENEYİ GÖRDÜK"

Vakanın çok sık rastlanan bir durum olmadığını ifade eden Ağcayazı, "Kulak zarına yapışmış keneyi gördük. Endoskopi kamera yardımıyla da keneyi çıkardık. İlk kez kulak zarına yapışmış bir kene gördük." diye konuştu.

Ağcayazı, kulak zarının yapı itibarıyla deri gibi mukavemetli olmadığı için keneyi kolay çıkardıklarını dile getirdi. Dr. Samet Ağcayazı, bölgede kene vakasının yaygın olduğunu belirterek, kırsaldaki vatandaşların dikkat etmesini istedi.

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