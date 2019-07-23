AGÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi alınacak

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçerek "Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır." diye belirtti.

Şimdi aranan şartlar ile istenilen belgeler soruşturuluyor.

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