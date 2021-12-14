Futbol Agüero futbolu bırakıyor! Barcelona kariyeri 5 maç sürdü

Agüero futbolu bırakıyor! Barcelona kariyeri 5 maç sürdü

Futbol

Agüero futbolu bırakıyor! Barcelona kariyeri 5 maç sürdü

Arjantinli yıldız oyuncu Sergio Agüero, yarın Barcelona başkanı Joan Laporta'nın da katılacağı bir basın toplantısı düzenleyecek. İddialara göre Agüero, yarınki toplantıda emeklilik kararını açıklayacak.

14 Aralık 2021, Salı 16:10 Son Güncelleme:
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30 Ekim tarihinde oynanan Barcelona Alaves maçında göğsünde şiddetli ağrı ve baş dönmesi sebebiyle oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Sergio 'Kun' Agüero'ya "kalpte ritim bozukluğu" teşhisi konulmuştu.

Sahalara geri dönüp dönmeyeceği merakla beklenen Arjantinli star, İspanyol basınına göre emeklilik kararı aldı.

Yarın Başkan Joan Laporta'nın da katılacağı bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklayan Agüero, geleceği için verdiği kararı açıklayacak.

Agüero, Barcelona formasıyla sadece 5 maça çıkıp 165 dakika oynayabildi ve 1 gol attı.

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