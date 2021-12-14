Agüero futbolu bırakıyor! Barcelona kariyeri 5 maç sürdü

30 Ekim tarihinde oynanan Barcelona Alaves maçında göğsünde şiddetli ağrı ve baş dönmesi sebebiyle oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Sergio 'Kun' Agüero'ya "kalpte ritim bozukluğu" teşhisi konulmuştu.

Sahalara geri dönüp dönmeyeceği merakla beklenen Arjantinli star, İspanyol basınına göre emeklilik kararı aldı.

Yarın Başkan Joan Laporta'nın da katılacağı bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklayan Agüero, geleceği için verdiği kararı açıklayacak.

Agüero, Barcelona formasıyla sadece 5 maça çıkıp 165 dakika oynayabildi ve 1 gol attı.