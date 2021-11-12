Barcelona'nın sezon başında Manchester City'den bedelsiz transfer ettiği Arjantinli yıldız Sergio Aguero, 30 Ekim'de Alaves ile oynanan maça ilk 11'de çıkmıştı. Mücadelenin 42. dakikasında göğsündeki ağrı sebebiyle oyundan çıkan Arjantinli yıldız hastaneye kaldırılmış ve kontrolleri yapıldıktan sonra kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği açıklanmıştı.

BARCELONA'NIN İLK AÇIKLAMASI: 3 AY YOK

Aguero'nun geniş kapsamlı kontrollerinden sonra kulübü Barcelona, 22 yaşındaki oyuncunun 3 ay Futbol oynayamayacağını, bu süre zarfında kalbindeki probleme uygulanacak tedavinin sonuç verip vermeyeceğinin gözlemleneceğini ve sahalara dönüşüyle ilgili net kararın verileceğini açıklamıştı.

ŞOKE EDEN İDDİA: KARİYERİ BİTİYOR

Bugün Katalan medyasında Aguero ve Barcelona için kötü bir Haber çıktı. Katalonya Radyosu, 33 yaşındaki Aguero'nun kalbindeki problemin sanılandan daha karmaşık olduğunu ve Arjantinli golcünün kariyerine devam edemeyeceğini iddia etti. Haberde Aguero'nun durumundaki bir insanın yarışmacı bir şekilde Spor yapamayacağı vurgulandı.

YALNIZCA 165 DAKİKA SAHADA KALDI

Sergio Agüero, Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta yalnızca 165 dakika sahada kalırken, 1 gole imza attı.



