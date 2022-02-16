Sergio 'Kun' Agüero geçtiğimiz aylarda futbol hayatını noktalamıştı. 33 yaş gibi erken bir yaşta futbolu bırakmak zorunda kalan Agüero, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle tedavisine devam ediyor.

Agüero, bir hayranının sosyal medyada sorduğu Bayern Münih sorusunu cevapladı.

Taraftar, "Estudiantes'te oynarken Bayern'e transfer neden gerçekleşmedi?" diye sorunca Agüero, olayı şöyle anlattı:

Estudiantes de La Plata'ya karşı oynanan maçımı izlemeye Bayern Münih'in geldiğini söylediler. Ancak benim için korkunç bir maçtı. Jose Sosa'yı beğendiler ve onu transfer ettiler.

Şimdilerde Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa 2007 yılında 9 milyon euro karşılığında Estudiantes'ten Bayern Münih'e transfer olmuştu.