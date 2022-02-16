Agüero'dan Sosa itirafı! 'Beni beğenmeyip onu aldılar'
Kalbinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle futbola 33 yaşında veda etmek zorunda kalan Sergio Agüero, bir hayranının sorduğu soruyu yanıtladı. Agüero, 2006 yılında kendisini izlemeye gelen ancak Jose Sosa'yı alarak dönen Bayern Münih'e neden gidemediğini açıkladı.
16 Şubat 2022, Çarşamba 11:48 Son Güncelleme:
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Sergio 'Kun' Agüero geçtiğimiz aylarda futbol hayatını noktalamıştı. 33 yaş gibi erken bir yaşta futbolu bırakmak zorunda kalan Agüero, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle tedavisine devam ediyor.
Agüero, bir hayranının sosyal medyada sorduğu Bayern Münih sorusunu cevapladı.
Taraftar, "Estudiantes'te oynarken Bayern'e transfer neden gerçekleşmedi?" diye sorunca Agüero, olayı şöyle anlattı:
Estudiantes de La Plata'ya karşı oynanan maçımı izlemeye Bayern Münih'in geldiğini söylediler. Ancak benim için korkunç bir maçtı. Jose Sosa'yı beğendiler ve onu transfer ettiler.
Şimdilerde Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa 2007 yılında 9 milyon euro karşılığında Estudiantes'ten Bayern Münih'e transfer olmuştu.
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